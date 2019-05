Angoulême : 1.000 manifestants pour le défilé du 1er mai

Angoulême, France

Un peu plus de 1.000 personnes ont participé, ce mercredi matin, au traditionnel défilé du 1er mai dans les rues d'Angoulême. Entre syndicalistes et "gilets jaunes", les revendications et les slogans se ressemblent beaucoup. Augmentation du pouvoir d'achat, baisse des impôts et du prix des carburants, redistribution de l'argent : gilets rouges et gilets jaunes sont au diapason.

Le défilé s'est passé dans le calme, quelques heures avant l'arrivée en Charente du Premier Ministre, Edouard Philippe, qui doit rester deux jours avec son cabinet délocalisé.