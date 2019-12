Angoulême : colère et ironie pour la journée d'action contre la réforme des retraites

Une manifestation avec les syndicats réformistes, et un faux simulateur de futures retraites : colère et ironie se sont partagé la journée d'action mardi à Angoulême. Les syndicats se sont retrouvés dans le même cortège le matin. En début d'après-midi, c'est un canular qui a calmé les esprits.

Angoulême, France

Près de 4000 personnes ont participé, mardi matin à Angoulême, à la manifestation contre le projet de réforme des retraites. Les syndicats mobilisés depuis le 5 décembre (CGT, FO, FSU et Solidaires) ont défilé derrière une banderole commune. Les syndicats "réformistes" (CFDT, CFTC, UNSA) voulaient former un deuxième cortège, un peu plus loin. Mais les embouteillages de manifestants et de voitures en ont décidé autrement : il n'y a eu finalement qu'un seul cortège avec tous les syndicats.

La manifestation au départ de la gare d'Angoulême © Radio France - Pierre MARSAT

Les manifestants, partis de la gare d'Angoulême, ont fait un long arrêt devant le siège de la Sécurité Sociale, pour rappeler leur attachement aux lois sociales d'après-guerre, dont le régime de retraites par répartition. Ils sont ensuite revenus à la gare. Pour la suite du mouvement, tous les manifestants interrogés demandent à continuer jusqu'à ce que le gouvernement accepte de retirer son projet de réforme.

L'une des banderoles aperçues à la gare d'Angoulême © Radio France - Pierre MARSAT

C'est toujours l'âge-pivot fixé à 64 ans qui provoque la colère des opposants au projet gouvernemental.

L'âge-pivot à 64 ans cristallise les mécontentements © Radio France - Pierre MARSAT

En début d'après-midi mardi, à proximité du Palais de Justice d'Angoulême, une cinquantaine de militants proches du syndicat Sud Solidaires ont voulu rencontrer le député LREM de la Charente Thomas Mesnier dans sa permanence. Le député était absent, mais les manifestants n'étaient pas venus les mains vides : un Père Noël avait apporté une boite en carton, censée être un simulateur pour le calcul de futures retraites.

Le faux simulateur de calcul des retraites © Radio France - Pierre MARSAT

Chacun pouvait remplir un questionnaire avec nom, prénom, profession, nombre d'enfants, âge... en guise de calcul des retraites, une blague sur le travail et la retraite, du genre "une bonne excuse pour ne pas garder les petits-enfants : Mémé travaille !".