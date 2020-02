Angoulême : la grève des éboueurs se poursuit

Angoulême

Ce que demandent les éboueurs en grève, c'est une revalorisation de leur salaire, à hauteur de 300 euros, pour reconnaître et compenser la pénibilité de leur travail. A l'initiative de Force Ouvrière, qui a créé récemment une section syndicale auprès des agents des déchets de Grand-Angoulême, le travail s'est arrêté vendredi. Les colonnes enterrées dans le centre-ville étaient déjà bien remplies, affirment certains restaurateurs du Vieil Angoulême, elles n'ont pas été vidées à cause de la grève. Et le weekend du festival de la bande dessinée n'a rien arrangé, avec des déchets impossibles à stocker, et des sacs poubelles qui s'entassent dans les rues.

Des discussions depuis mi-2019

Les élus de Grand-Angoulême rappellent que des discussions avec les conducteurs d'engins et les rippeurs (les ramasseurs) ont débuté à la mi-2019. Elles ont permis d'améliorer la situation matérielle des agents, avec des investissements importants pour leur protection, et une nouvelle collecte de bacs jaunes et noirs plutôt que des sacs pour diminuer la pénibilité. Mais le régime indemnitaire, qui a permis une augmentation de 53 euros brut par agent, ne peut pas aller beaucoup plus loin. Les élus se disent prêts à discuter avec les grévistes, si la demande leur en est faite formellement.