L'Isle-d'Espagnac, France

Sept ans après sa création dans la zone industrielle numéro 3 à L'Isle d'Espagnac, à côté d'Angoulême, ANTELES se sentait un peu à l'étroit dans ses 1100 mètres carrés. En Juin dernier, un deuxième plateau de téléconseillers a été créé sur 2000 mètres carrés. Et il reste encore 600 mètres carrés disponibles, au cas où... Alors, la société va embaucher 100 à 150 nouveaux salariés, pour passer de 260 aujourd'hui à 350 au premier trimestre 2019.

Des téléconseillers dans le domaine des assurances et des mutuelles

Aujourd'hui, 140 personnes travaillent dans le domaine des marchés publics (des grands organismes d'Etat ou assimilés), et 120 dans le secteur des assurances et des mutuelles. C'est cette activité qui doit se développer, avec de nouveaux clients, et des bénéficiaires de plus en plus nombreux. Pour recruter 100 à 150 personnes, c'est la recherche des aptitudes et des compétences qui est privilégiée. Il faut savoir écouter, garder son calme et être dans l'empathie, car à l'autre bout du téléphone c'est souvent un problème qui attend d'être réglé. Pour postuler, une adresse mail : recrutement@anteles.fr

Romuald Lasvergnas, responsable ressource humaines de la société ANTELES © Radio France - Pierre MARSAT

Reportage au centre d'appels ANTELES Copier