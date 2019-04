Angoulême : pendant les travaux du bus, le commerce continue !

"Travaux en cours, shopping toujours" : c'est le slogan d'une animation commerciale pour faire oublier les travaux du futur bus de l'agglomération d'Angoulême. Rue de Bordeaux, automobilistes et commerçants souffrent depuis un an. Il est temps de faire revenir les clients.

Angoulême, France

Des entrées pour des concerts, des matches de rugby, le complexe nautique Nautilis, ou le Festival du film francophone : les commerçants de la rue de Bordeaux vont offrir des lots à leurs clients. Car il faut faire revenir la clientèle, après une année de travaux routiers. On peut encore circuler rue de Bordeaux, et les commerces restent ouverts ! L'idée c'est de faire oublier les embouteillages, les plots de béton, les grues et les engins de chantier. Les commerçants ont perdu du chiffre d'affaires.

Les élus du Grand-Angoulême et le président de l'association des commerçants devant l'une des banderoles © Radio France - Pierre MARSAT

Les commissions d'indemnisation qui se sont succédé ont versé plus de 700 000 euros à titre de dédommagements aux commerçants dans toute l'agglomération d'Angoulême : 500 000 euros rien que pour la rue de Bordeaux, avec des critères très stricts : plus de 10% de la moyenne de marge brute depuis trois ans. La rue de Bordeaux est encore en travaux jusqu'au mois de juillet. Le futur bus de l'agglomération doit entrer en service début septembre.

Des affichettes seront placardées sur les vitrines des commerces pour attirer les clients © Radio France - Pierre MARSAT

