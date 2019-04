Angoulême : un équipementier automobile à la conquête du marché allemand

L'entreprise Luxor Lighting, créée il y a tout juste 100 ans à Angoulême, vient de signer un contrat exclusif avec le constructeur allemand Volkswagen, pour la fabrication de catadioptres pour le nouveau fourgon Transporteur qui va sortir fin 2020. Et elle ne compte pas s'arrêter là !

Des catadioptres, ce sont des éléments de signalisation, des bandes réfléchissantes, qui permettent, pour un véhicule même à l'arrêt, d'être visible par l'arrière. Il existe, en Europe, seulement deux catadioptres par voiture, une de chaque côté. Mais pour rouler aux Etats-Unis, il faut aussi des catadioptres sur toute la longueur du véhicule.

L'ouverture du marché allemand

C'est déjà un marché significatif : 200 000 euros sur neuf ans. Mais c'est surtout une première étape pour l'équipementier angoumoisin, qui travaille déjà pour Volvo, Peugeot et Renault., et qui pourrait bientôt travailller pour d'autres modèles de la marque allemande. Seule contrainte exigée par Volkswagen : installer dans l'usine d'Angoulême des sas pour éviter toute pollution des pièces produites. Luxor Lighting devrait créer, dans les prochains mois, 15 emplois, et dépasser ainsi les 130 salariés.

Patrick Scholz, PDG de Luxor Lighting, présente un phare de moto Luxor qui date de 1919, date de création de l'entreprise © Radio France - Pierre MARSAT

