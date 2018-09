C'est une petite PME d'Angoulême qui a été retenue par le groupe italien Ferrero pour fabriquer et distribuer ses crêpes au Nutella ! "French Desserts" devient le fournisseur exclusif en France de ce produit à la célèbre pâte chocolatée à tartiner. L'entreprise va embaucher une dizaine de salariés.

Angoulême, France

C'est une recette très simple : la crêpe familiale de "Maman Tout-Le-Monde", avec des oeufs et de la farine, du beurre et du sucre. Et 30 grammes de Nutella ! C'est ce qui a séduit la multinationale Ferrero ("les chocolats de l'ambassadeur"), propriétaire des marques Nutella, Kinder, Mon Chéri.

L'atelier crêpes de French Dessert

L'entreprise angoumoisine de 26 salariés aujourd'hui vient d'inverstir dans une grande crêpière qui fournira 1200 crêpes par heure. L'objectif, c'est d'atteindre 1 million 800 000 crêpes cette année, et 3 millions l'année prochaine. Les crêpes au Nutella seront vendues dans les grandes chaînes de restauration : Flunch, Starbuck, Subway.

Du Nutella prêt à couler sur les crêpes

Il faudra encore négocier pour séduire le premier client de French Desserts, Disneyland, qui a déjà bien apprécié les cupcakes Starwars et Reine des Neiges. Pour répondre à ce marché gigantesque, l'entreprise angoumoisine va embaucher une dizaine de salariés supplémentaires d'ici 2020.

Michel Bernardin, PDG de French Desserts à Angoulême

