Ankorstore, une plateforme d'achat qui facilite la vie des boutiques héraultaises

Ankorstore est une plateforme d'achat en ligne. Elle centralise les paiements et facilite la vie des boutiques héraultaises. Notamment celle de Ma Boutique Alternative, sur la place de la Comédie à Montpellier.

ⓘ Publicité

Entretien avec Nicolas Pivot, le gérant

Quels produits peut-on trouver dans votre boutique ?

Dans ma boutique, on trouve des produits écoresponsables, durables et éthiques. Dans toutes les pièces de la maison. On va faire des ustensiles de cuisine, de la droguerie, des produits de salle de bains, des cosmétiques, des produits pour la chambre d'enfants, les jeux d'enfants, de la décoration d'intérieur et des senteurs.

Vous vous fournissez sur la plateforme Ankorstore. Comment ça fonctionne pour une boutique comme la vôtre ?

C'est une plateforme d'achat, une centrale d'achat qui va nous permettre de référencer des fournisseurs et ensuite de minimiser les frais de port. C'est vraiment le but premier et ça centralise aussi tout ce qui est moyen de paiement. Les délais de paiement aussi. C'est à dire qu'on peut choisir du délai immédiat ou à 30 et à 60 jours, c'est très pratique.

En quoi c'est pratique pour vous d'utiliser cette plateforme ?

Parce que ça centralise tout. On va choisir de 1 à 3 fournisseurs ou même plus et on va obtenir des délais de paiement qui sont centralisés. C'est beaucoup plus facile d'avoir juste une traite et de se dire que dans 30 jours, je vais payer ce montant qui globalise plusieurs fournisseurs.

Le souci qu'on peut avoir à nous, commerçants, ce sont les frais de livraison qui risquent d'être importants. Et ça a un impact évidemment sur nos marges. Avec Ankorstore, à partir de 300 €, on a un franco de port, mais multimarques, c'est à dire pas que sur un seul fournisseur, mais sur trois, cinq, sept fournisseurs. Ce sont des frais qui ne sont pas engendrés par ces dépenses. Moi, j'ai à peu près 50 fournisseurs. Ce serait terrible si je ne passais pas par la plateforme.

Elle permet aussi de mettre en avant des produits artisanaux qui n'ont pas forcément une grande visibilité ?

C'est ça et d'être vu par énormément de commerçants. C'est gagnant pour Ankorstore. C'est gagnant pour les commerçants et c'est gagnant aussi pour les marques.