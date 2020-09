Anne Bello démissionne de la direction du Pôle thermal d'Amnéville

Une démission fracassante. Anne Bello va quitter ses fonctions de Présidente-directrice générale ce mardi, à l'issue de l'assemblée générale de l'association du Pôle thermal d'Amnéville. Elle l'a fait savoir dans une lettre adressée vendredi aux salariés. Elle était en poste depuis cinq ans. Pourquoi une décision si soudaine ? Le sujet est un peu technique.

Dépôt de bilan ?

Le Pôle thermal, qui regroupe la cure St-Eloy, Thermapolis et la Villa Pompéi, a changé de statut en 2019, passant d'association à Société Publique Locale (SPL), Destination Amnéville, pour permettre de financer plus facilement la rénovation des bâtiments. L'association devait rester locataire et exploitante. En juillet, la SPL a décidé de reprendre également la gestion du Pôle thermal. Jusque là, tout allait bien... jusqu'à la semaine dernière.

La SPL aurait évoqué, lors d'une réunion, la possibilité de déposer le bilan, et a demandé à Anne Bello de réduire les effectifs. Le Pôle thermal emploie 280 Equivalents Temps Plein (ETP), soit jusqu'à 460 personnes physiques au plus fort de la saison. Inacceptable, selon Anne Bello : "Si la crise du Covid perdurait, j'aurais peut-être été obligée, dans quelques mois, de procéder à des licenciements. Ce n'est pas le cas aujourd'hui : on peut disposer des mesures de chômage partiel, il y a les Prêts Garantis par l'Etat. Il faut utiliser toutes les solutions possibles avant de sacrifier l'emploi."

Lettre anonyme

Le malaise est aussi ancien, au Pôle thermal. Anne Bello, qui peut compter sur le soutien indéfectible d'une partie des salariés, avait été accusée de harcèlement dans une lettre anonyme. Une cabale menée contre elle : "Depuis mon arrivée, j'avais mis fin à un certain nombre de pratiques, des avantages que je considérais indus. Je pense que certains cadres m'en ont voulu. Ma voiture a été plusieurs fois sabotée... J'ai à la fois vécu de grandes joies et des choses qu'on n'a jamais vues ailleurs."

Anne Bello fait donc sien l'adage "On démissionne ou on ferme sa gueule". Elle espère simplement que son départ fera bouger les choses dans le bon sens.

Un CSE (comité social et économique) devait avoir lieu ce lundi matin, mais il a tourné court : le président de la SPL et maire d'Amnéville, Eric Munier, n'est pas venu.