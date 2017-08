Anne-Marie 57 ans, handicapée, a changé de vie grâce à Pole Emploi et l'AGEFIPH de Bourgogne

Ce mercredi 2 août, Pole Emploi et l'Association de gestion du fonds pour l'insertion des personnes handicapées (AGHEFIP) ont renouvelé leur partenariat pour l’accompagnement des demandeurs d'emplois handicapés. Des chômeurs souvent moins qualifiés que les autres et qui doivent se réorienter.

Seuls 21% des travailleurs handicapés ont un diplôme supérieur au bac. De plus, ils restent au chômage plus longtemps que les autres : les personnes handicapées représentent un tiers des chômeurs très longues durée (2 ans et plus de chômage). Les reconversions ne sont pas forcément évidente mais certains, bien entourés, y arrivent comme Anne-Marie.

Une reconversion à 55 ans

Anne-Marie a 57 ans, 20 ans de grande distribution derrière elle, le BEP en poche quand elle entre sur le marché du travail. "Autodidacte, j'ai gravit les échelons un à un. J'ai fini au poste de responsable manager produit frais."

En décembre 2015, elle quitte son entreprise par rupture conventionnelle. Une exception : dans 80% des cas, les travailleurs handicapés sont licenciés pour inaptitude au travail. "J'ai une arthrodèse au tibia, concrètement je ne peux plus marcher. Mon métier a fait que je me suis usée au travail par passion." Dès le mois suivant, elle est prise en charge par Pole Emploi. Elle suit des modules, des immersions dans des entreprises partenaires, est entourée aussi par Cap Emploi. Ces immersions, des stages en fait, ont permis d'orienter 1600 demandeurs d'emplois handicapés en Bourgogne-Franche-Comté l'an dernier.

"C'est très important pour le réseau, on connait les entreprises et surtout on connait les métiers. Je me suis orientée vers un poste de secrétaire assistante".

Grâce à l'AGEFIPH, elle finance une formation de 7 mois en juin 2016 avec l'AFPA. L'AGEFIPH a pu piocher dans les 18 millions d'euros de budget qu'elle consacre à la formation et au maintien dans l'emploi des personnes handicapées. Et Anne-Marie a décroché un BAC+2.