Annecy et Chamonix-Mont-Blanc dans le top 10 des communes françaises ayant le plus touché d'argent d'Airbnb

Annecy et Chamonix sont dans le top 10 des communes et agglomérations françaises ayant le plus touché d'argent de la part d'Airbnb en 2022. Comme chaque année, la plateforme américaine a dévoilé cette semaine le montant total de la taxe de séjour qui a été reversée aux communes ou agglomérations.

1.100.000 euros reversés à Annecy et Chamonix- Mont-Blanc

Résultat : Annecy a touché 1.100.000 euros et se place 7e sur 10, juste derrière Bordeaux et Lyon. Chamonix-Mont-Blanc a également touché 1.100.000 euros et se retrouve 9e du classement. Après une pause en 2020 en raison de la crise sanitaire, le tourisme a donc repris ses droits, et l'activité d'Airbnb est repartie de plus belle. Au total, l'entreprise a reversé 148 millions en France au titre de la taxe de séjour, un chiffre en hausse 60% par rapport à 2019.

"C'est une bonne chose pour l'économie locale" se félicite Frédérique Lardet mais la présidente de l'agglomération du Grand Annecy annonce aussi vouloir mieux réguler l'offre de meublés de tourisme dont le nombre a explosé ces dernières années sur les bords du lac. "Nous reversons l'argent notre office de tourisme, pour animer le territoire, pour promouvoir le territoire" précise Frédérique Lardet. L'objectif est d'inciter davantage les vacanciers à venir sur les ailes de saison (au printemps ou à l'automne), sachant que l'été, le marché est déjà bien saturé.

Le nombre de meublés de tourisme explose sur le Grand Annecy

Ces dernières années, le nombre de meublés de tourisme enregistrés sur Annecy et son agglomération a littéralement explosé et on en compte près de 4.500 aujourd'hui, principalement des résidences secondaires, surtout dans l'hypercentre d'Annecy. Avec parfois des conséquences négatives : le bruit, les déchets, les incivilités et l'impossibilité pour les habitants d'accéder à un logement réservé aux touristes.

L'agglomération va donc faire voter d'ici fin février, un nouveau règlement pour les 34 communes : un découpage par zone, pour mieux rééquilibrer l'offre de meublés de tourisme.

Trois autres communes de Savoie et Haute-Savoie figurent dans le top 50 pour la taxe de séjour reversée par Airbnb en 2022 : Morzine (17e place, 630.000 euros), Les Belleville (29e, 400.000 euros) et Tignes (41e, 360.000 euros).