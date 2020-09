Annecy : la foire de la Saint-André est annulée

C'était prévisible, mais cette fois c'est bien confirmé par la maire d'Annecy : la foire de la Saint-André qui devait se tenir le 1er décembre prochain dans la préfecture de la Haute-Savoie est annulée. Ce sont les mesures sanitaires de précaution dans le contexte d'épidémie Covid-19 qui ont conduit la ville à prendre cette décision, confirme à France Bleu Pays de Savoie la maire adjointe Frédérique Lardet et présidente du Grand-Annecy.

C'est un nouveau coup dur pour les commerçants sédentaires et non-sédentaire : la foire de la Saint-André est l'une des plus grosses foires en France. Ce rendez-vous qui remonte au moyen-âge rassemble plus de 1000 commerçants chaque premier mardi de décembre répartis sur cinq kilomètres d'étalages et attire des dizaines de milliers de promeneurs.

La mairie d'Annecy devrait officiellement communiquer sur cette annulation dans la journée. Pour l'instant, c'est au détour d'un commentaire dans un post-facebook sur le marché de Noël que les internautes ont appris que la foire était annulée.