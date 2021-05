Implantée dans les Pays de Savoie, la banque Laydernier pourrait être impactée par le projet de fusion des groupes Société Générale et Crédit du Nord. Les syndicats de craignent des suppressions de postes et la fermeture de plusieurs agences dont celle du siège social situé à Annecy (Haute-Savoie).

D’Annemasse à Saint-Jean-de-Maurienne en passant par Aix-les-Bains, Saint-Gervais, Chambéry et Annecy, le projet de fusion Société Générale – Crédit du Nord inquiète les salariés de la banque Laydernier, filiale du groupe Crédit du Nord depuis 1996. Cette volonté de rapprochement entre les deux mastodontes de la finance aura des "conséquences sur l’emploi et nos agences" affirment les syndicats de la banque.

Agences en danger

Annoncé à l’automne 2020, le projet de fusion doit générer 450 millions d’économies par an dès 2025. Le rapprochement des deux réseaux doit également entraîner une réduction du nombre d’agences au niveau national, 1500 d’ici quatre ans contre 2100 actuellement. "C’est 30% de moins, nous serons forcément impactés", s’inquiète Joséphine Laforêt, déléguée CFDT de la banque à Annecy. "Il y a risque majeur pour nous, pour nos salariés, d’autant plus que nous sommes entourés d’agences d’autres filiales." En Savoie et Haute-savoie, la banque créée en 1891 emploie plus de 300 personnes et possède une quarantaine d’agence.

Le choix de cette fusion représente beaucoup de risques pour nous." - Joséphine Laforêt, CFDT banque Laydernier

Perte d'identité

À Annecy, les craintes sont d’autant plus importantes que la ville abrite le siège social de Laydernier (plus de 100 salariés). "Ici, les gens ont en moyenne plus de 50 ans et on ne sait pas où sera basé le prochain siège régional", explique Linda Faure du Syndicat national des banques (SNB). Pour les syndicats, la fermeture de plusieurs agences et les menaces qui pèsent sur la tête de réseau annécienne représentent également une perte de proximité avec la clientèle. "C’est l’identité même de la banque Laydernier qui est menacée", assure Joséphine Laforêt.

Il n'y aura pas de départ contraint mais l'impact au niveau salarial sera énorme." - Linda Faure du SNB à Annecy

"Big bang"

Selon les syndicats le nombre de départs et de fermeture d’agence ne devrait pas être connu avec le mois de septembre. Ils indiquent également qu’un rapport de 1500 pages commandé à un expert indépendant met en avant les dangers de cette fusion. C’est un "big bang, porteur de risques d’exécution (informatiques, commerciaux et sociaux) très élevés" affirment les organisations syndicales.