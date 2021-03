Annecy : mouvement de grève chez NTN SNR

Ce mardi, la CGT et Sud appellent les salariés de NTN SNR à débrayer et à se rassembler en fin de matinée devant le siège social de l’entreprise à Annecy (Haute-Savoie). Pour les syndicats, la direction du groupe veut remettre à plat les conventions collectives et aller "vers plus de flexibilité".