Annecy : nouvelle action des chauffeurs de taxis et VTC contre l'implantation d'Uber

Trois semaines après une première mobilisation, les chauffeurs de taxis et VTC repassent à l'action ce mercredi pour dénoncer l'implantation d'Uber à Annecy. Une opération escargot entre le centre commercial d'Epagny et la gare, via le centre-ville.