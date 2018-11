Haute-Savoie, France

Ils ont leur signe de ralliement. "C'est le gilet jaune sur le tableau de bord", raconte Katia. "On le met en vue. C'est pour montrer qu'on est pour le mouvement." Cette jeune femme brune est, sur Annecy, l’une des chefs de file du mouvement de grogne contre la hausse des prix à la pompe. "On est six organisateurs de la journée du 17 novembre. Mais on ne peut pas tout faire alors on mobilise les gens."

Pour la première fois ce jeudi, après un appel lancé sur les réseaux sociaux, une trentaine de personnes se sont retrouvées sur la place des Romains. "On leur demande d'apporter des bombes de peinture, des draps, des bâches, des manches pour pouvoir tenir les bannières", explique Katia. "Le plus dur c'est l'organisation, ce n'est pas de se mettre en règle. On a eu tous les renseignements à la préfecture." Un camion passe avec le fameux gilet jaune posé sur le tableau de bord. "Cela fait plaisir", sourit Katia. A ses côtés, Aurélien détaille pourquoi il a rejoint le mouvement. "Quand on a un réservoir à 70 litres, ça se sent beaucoup. À un moment donné, on n'a plus d'argent pour pouvoir sortir, se faire des petits plaisirs."

REPORTAGE - A Annecy, le mouvement de blocage du 17 novembre se prépare. Copier

Dimanche 4 novembre, tous ont prévu de se retrouver cette fois pour distribuer des tracts dans les rues d’Annecy.