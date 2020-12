Annecy : TSL Outdoor, le fabricant de raquettes à neige, croule sous les commandes

Privés de remontées mécaniques et donc de ski alpin, les adeptes de la montagne se rabattent… sur les ballades en raquettes. À Annecy, le leader mondial de la raquette à neige a vu ses commandes s’envolées et a dû embaucher.

Il le reconnait : "je suis un privilégié". Philippe Gallay, le PDG de TSL Outdoor, vit une période étrange. Alors que dans les stations, les remontées sont à l’arrêt, la faute à la Covid-19, son entreprise basée à Annecy-le-Vieux et Alex tourne à plein régime. Depuis quelques semaines, les commandes de raquettes à neige affluent. "Jusqu’à 10 000 paires par jour", poursuit le patron. Il a été obligé de doublé ses effectifs et recherche encore des salariés.

France Bleu Pays de Savoie – Philippe Gallay, tout le monde semble vouloir sa paire de raquettes à neige…

Philippe Gallay – Oui, cette année, avec les conditions liées à la Covid-19, tout le monde veut ses raquettes. Tout le monde veut profiter de la nature en respectant la distanciation sociale.

Chez TSL Outdoor, vous êtes donc à flux tendu ?

Je ne parlerais pas de flux tendu mais plutôt de flux distendu. Aujourd’hui, nous sommes vraiment dans le rouge. Il faut trouver la matière première, que tout le monde suive derrière. On a l’habitude d’avoir des coups de feu mais pas comme celui de cette fin d’année. Nous connaissons actuellement un pic totalement inédit avec des commandes de près de 10 000 paires de raquettes par jour et cela sur quasiment trois semaines.

Philippe Gallay, PDG de TSL Outdoor, fabricant français de raquettes à neige basé à Annecy (Haute-Savoie) © Radio France - Richard Vivion

📻 ÉCOUTEZ le PDG de TSL, Philippe Gallay. Copier

Et vous avez dû embaucher…

Oui, on est à peu près une soixantaine sur une saison normale. Là, nous sommes montés à 120 personnes et nous travaillons en deux équipes. Et je suis encore en train d’embaucher, notamment des moniteurs de ski, pour combler le retard. Nous recrutons des moniteurs parce que c’est une manière d’être solidaire avec nos amis de La Clusaz, du Grand Bornand ou encore de Manigod. Il y a, dans ces stations autour d’Annecy, des gens qui ont peut-être besoin de travailler. Aujourd’hui, je cherche encore à recruter 38 personnes.

"Made in France"

Toutes vos raquettes sont conçues et produites en Haute-Savoie sur vos sites d’Annecy-le-Vieux et d’Alex. Est-ce un plus ?

C’est l’avantage du "made in France" ! Nous maîtrisons notre production de A à Z, de l’injection du plastique jusqu’au montage des raquettes. Cela nous permet d’être réactifs. Si on fabriquait en Chine, je serais sans doute beaucoup plus riche, mais cela serait impossible de livrer aujourd’hui nos produits, il faudrait un délai d’au moins deux mois.

Cet engouement pour la raquette va-t-il vous apporter de nouveaux clients pour les hivers à venir ?

Le retour à la nature est un mouvement de fond. Avec la Covid-19, il est accentué, plus rapide. Je pense que cela sera bénéfique pour notre activité sur le marché français comme à l’export.