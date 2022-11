Annecy : un promoteur interdit à ses futurs propriétaires de louer leur appartement aux touristes

Connaissez-vous la location de meublés de tourisme de courte durée ? On la trouve sur des sites comme Airbnb ou encore Abritel. Particulièrement touchée par ce phénomène, l’agglomération d'Annecy (Haute-Savoie) compte plus de 4400 meublés de tourisme dont plus de 3000 sur Annecy.

Aider les salariés annéciens

À mesure que cette offre grandit, de plus en plus de salariés hauts-savoyards ont du mal à trouver un logement. « Même si les plateformes comme Airbnb ont durci leurs règles sous la pression du gouvernement, nous devons encore réguler ce flot d’hébergement touristique » indique Frédéric Lardet la présidente du Grand Annecy.

"Nous devons encore réguler ce flot d’hébergement touristique" - Frédéric Lardet, présidente du Grand Annecy

Pour contrer cette tendance, Benjamin Combey, directeur général de Primalp, promoteur immobilier à Annecy , semble avoir trouvé la solution. Dans la trentaine de logements construits d’ici 2025 en plein centre d’Annecy, il a inscrit dans le règlement de la copropriété l’interdiction de la location touristique de courte durée. « Cette mesure permettra aux personnes qui travaillent ici de se loger à l’année » explique-t-il. Le manque de logement était souvent cité par les entreprises pour expliquer les difficultés de recrutement, selon lui.

Une tendance qui tend à progresser

Le directeur général de Primalp compte bien appliquer cette nouvelle clause sur d'autres projets immobiliers, cela concerne « 150 logements par an » en Haute-Savoie, des biens situés en dehors des stations de ski. « On évite de le faire en station parce que ça reste compliqué d’interdire à des propriétaires qui payent leurs appartements très chers, de les mettre à la location ». Même s’il n’en connait pas pour le moment, le Haut-savoyard espère que son initiative sera reprise par certains de ces confrères.