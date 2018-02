Bretagne, France

Du jamais vu depuis 10 ans

Avec une fréquentation en hausse de 3,2% et 99 522 000 nuitées enregistrées, 2017 est la meilleure année pour le tourisme breton depuis 10 ans. Jessica Viscart, responsable du pôle observatoires et développement au comité régional du tourisme de Bretagne détaille ces chiffres record.

Tout le monde profite de l'embellie

Cette hausse de la fréquentation en Bretagne est générale. Tous les départements en profitent (de +2,1% pour l'Ille-et-Vilaine à +4% pour le Morbihan). Tous les types d'hébergements aussi, on enregistre ainsi des records pour l'hôtellerie (+4,7%) et les campings (+10%). Le littoral évidemment, point d'attraction de la région, bénéficie en premier de cette embellie, mais les terres aussi, notamment grâce au développement du tourisme fluvial et des voies vertes.

Comité Régional du Tourisme de Bretagne

Avril excellent, septembre décevant

Si l'année 2017 est, dans son ensemble, une année record, c'est surtout durant l'avant-saison que la fréquentation a "explosé", le nombre de nuitées restant stable l'été. Ainsi, la Bretagne a enregistré 21% de nuitées en plus au printemps et même +42% en avril (les vacances de Pâques étaient tardives en 2017 et partagées par d'autres pays européens). En revanche, les mois de juillet et septembre (très pluvieux) sont en baisse.

Les étrangers aussi plébiscitent la Bretagne

Si la clientèle française reste la plus importante en Bretagne, les touristes étrangers génèrent environ 17% des nuitées. Contrairement à la tendance générale ce tourisme "étranger" profite plus à l'hôtellerie (+7%) qu'aux campings (+4%).