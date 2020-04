Annemasse met en place un marché de producteurs locaux

Tous les vendredis il y aura désormais un marché dans le centre-ville d’Annemasse. La mairie a obtenu l’autorisation de la préfecture de la Haute-Savoie. Sur la page Facebook de la ville, on peut lire qu’il s’agit d’un site de vente pour les producteurs locaux. « La vente aura lieu le vendredi de 8h30 à 12h30 dans la cour de l’école élémentaire Marianne Cohn (entrée côté Avenue Pasteur en face du numéro 33 et sortie côté Avenue Bastin en face du numéro 34)".

Des mesures de sécurité sanitaire sont mises en place

► La fréquentation du marché est limitée à un membre par foyer et à 30 clients en simultané

► Présenter votre attestation de déplacement à la Police municipale.

► Se désinfecter les mains avec le gel hydroalcoolique mis à disposition à l'entrée et à la sortie du marché.

► Ne pas toucher les marchandises (seuls les producteurs y sont autorisés).

► Privilégier les paiements sans contact ou par chèque (paiement par espèces en dernier recours).

► Respecter le sens de circulation unique mis en place.

► Respecter les marquages au sol pour maintenir une distance suffisante entre les clients

► L’accès au marché sera limité à 30 clients simultanément afin de pouvoir faire respecter les distances requises et éviter les regroupements