Annick Girardin, ministre de la Mer, à Sète pour rencontrer les marins-pêcheurs de Méditerranée mécontents

Après trois heures de réunion avec les marins-pêcheurs à la Maison régionale de la Mer ce jeudi, Annick Girardin affirme : "_Il y a une phrase qui m'a marqué, c'est : "_rendez-nous notre quotidien plus facile".

Car le quotidien des pêcheurs est rendu plus compliqué depuis quelques années. En début de semaine, les instances européennes ont décidé une nouvelle réduction de leur nombre de jours de pêche. Dès le 1er janvier 2022, il va passer de 183 jours à 174.

Une mesure qui s'inscrit dans le plan West Med, dont l'objectif est d'encadrer la pêche professionnelle au chalut en Méditerranée pour lutter contre la surpêche.

Problème : les marins-pêcheurs des 47 chaluts français présents en Méditerranée n'y trouvent plus leur compte, selon Bernard Perez, président du Comité Régional de pêche en Occitanie. Depuis le début de ce plan de gestion, en Occitanie, 120 emplois ont été supprimés et la filière pêche a enregistré une perte de 13,5 millions d'euros.

Nous, on veut travailler main dans la main avec le gouvernement. On est pour une pêche durable. Mais pour l'instant, on ne peut pas s'en sortir sans aides. 174 jours de pêche par an, c'est largement en dessous du seuil de rentabilité. On sent que la ministre est engagée, à l'écoute. Mais nous serons très attentifs aux décisions qui vont être prises pour nous aider à tenir. Bernard Perez, président du Comité Régional de pêche en Occitanie