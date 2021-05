Annie Viand cheffe d'entreprise en Savoie : "Les femmes ont payé un lourd tribu à la crise sanitaire"

Les femmes cheffes d'entreprise ont été fauchées par la crise sanitaire. Annie Viand, à la tête de deux entreprises d'insertion spécialisée dans le recyclage dans l'agglomération chambérienne, vient de prendre - en mars - la présidence de l'association "Femmes Cheffes d'Entreprise" en Savoie. 35 femmes dirigent plus de 1.000 employés. "C'est un réseau créé en 1945, qui n'est pas à la base un réseau business. Le but est de former, d'informer les femmes, de soutenir l'entreprenariat féminin." Et cette solidarité trouve encore plus son sens avec la crise actuelle, selon Annie Viand. "Je me rends compte à quel point il est difficile aujourd'hui d'être une maman cheffe d'entreprise. Les dégâts du confinement sont considérables. 30 % des femmes qui travaillaient seules ont cessé leur activité. Que ce soit le coaching, le bien-être ou l'habillement. Des secteurs très féminins très impactés. Et dans les couples, comme souvent l'homme gagne plus, il y a eu des choix douloureux à faire. Et ce sont les femmes qui en ont pâti". Annie Viand constate que la femme avait pris plus de place lors des grandes crises telles que les guerres mondiales. Pour la Covid 19, pour la première fois, c'est "un recul et c'est terrible".

Annie Viand Copier

Voilà pourquoi son réseau de femmes cheffes d'entreprise prend tout son sens. "On est passés à des visioconférences de soutien. Du style "Comment bien dormir ?" ou avec un cuisinier. Les femmes se retrouvent soit seules chez elles, soit avec des enfants qui crient derrière... Elles ont vraiment besoin de soutien". Le soutien n'est pas que psychologique. L'association qui regroupe 2.000 membres en France a lancé un fond de solidarité.