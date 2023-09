Anniversaire et investissement record pour le fabricant de nuggets Cargill de Saint-Cyr-en-Val

L’usine Cargill de Saint-Cyr-en-Val fête ses 30 ans et poursuit son investissement. Le site du Loiret, qui emploie aujourd’hui 250 salariés, est le principal fournisseur de nuggets pour McDonald’s France. Fabriqués à 100% à base de poulet français, 39.000 tonnes de produits finis sortent chaque année de l’usine qui alimentent prés de 2.000 restaurants en France et dans dix pays européens. Le géant américain de l'agro-alimentaire a injecté 50 millions d'euros supplémentaires afin d'augmenter sa production.

ⓘ Publicité

Le nouveau centre d'innovation de l'usine Cargill de Saint-Cyr-en-Val © Radio France - Christophe Dupuy

Une hausse de 10% de la production

Lors de la sixième édition du sommet "Choose France", qui s’est tenue en mai dernier à Versailles sous la présidence d’Emmanuel Macron, Cargill, leader mondial dans l’agro-alimentaire avait annoncé 50 millions d’euros d’investissements sur son site de Saint-Cyr-en-Val. C'est en partie chose faite aujourd'hui. Si le renouvellement d’ici à 2025 de 70% des lignes de production est en cours, la construction d’une nouvelle unité de réfrigération et la création d’un centre d’innovation sont achevées. Avec l'investissement déjà réalisé, "on a augmenter de 10% nos capacités de production" précise Jonathan Laroye. "C'est pas forcément pour faire du profit, c'est aussi pour travailler sur notre impact environnemental" tempère le directeur du site de Saint-Cyr-en-Val. Six millions de nuggets sortent par jour de l’usine de Saint-Cyr-en-Val, un milliard et demi par an.

Création de nuggets dans le nouveau centre d'innovation de l'usine Cargill de Saint-Cyr-en-Val © Radio France - Christophe Dupuy

Le duo Mcdo/Cargill au secours du poulet français ?

Le poulet, qui sert à la fabrication des nuggets à l'usine de Saint-Cyr-en-Val, est 100% d'origine française, essentiellement en provenance de Bretagne. Une aubaine pour les éleveurs, fournisseurs de l'attelage Cargill/Mc Donald's, à l'heure où les importations de volaille ont atteint un niveau record. L'an dernier, la moitié du poulet consommé en France était importée, contre un quart en 2000. Même si le cahier des charges est exigeant notamment en terme de traçabilité et de bien-être animal, avec des contrats pluriannuels signés avec les deux géants de l'agro-alimentaire, "cela nous donne de la visibilité" indique Stéphane Dahirel, président de Gaevol, un groupement associatif qui réunit près de 200 éleveurs bretons avant d'ajouter "qu'il vaut mieux travailler avec un client exigeant mais un client fidèle".