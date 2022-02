Annonay : le laboratoire Tetra Médical va être liquidé, 186 salariés sur le carreau

186 salariés sur le carreau. Le laboratoire Tetra Médical va définitivement fermer le 28 février. Placée en redressement judiciaire depuis le 2 novembre dernier, le Tribunal de commerce de Montpellier a tranché ce vendredi matin : l'entreprise va être placée en liquidation judiciaire le 28 février. L'offre de reprise n'a pas été jugée crédible et considérée non recevable par les administrateurs et mandataires judiciaires, mais également par le CSE de la société.

L'entreprise a été fondée en 1904, et a signé notamment la création des compresses quatre épaisseurs. Elle fabrique "des dispositifs médicaux à usage unique et des produits de soins et de bien-être". Son siège social est situé à Annonay - où travaillent quelques 140 employés - , auquel s'ajoute un autre site dans le Loiret.

Le 4 février dernier, deux repreneurs étaient encore en lice. Les candidats avaient jusqu'au 15 février pour améliorer leur offre. L'un a finalement décliné, seule demeurait la proposition portée par une entreprise aixoise Alcahest. Mais l'offre a été considérée comme approximative et non recevable par le tribunal, qui ne l'a pas examinée.