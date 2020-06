Annonces d'Emmanuel Macron : les discothèques du Puy-de-Dôme attendent une réponse claire

"On est les laissés pour compte" tonne Christian Choisy. A 62 ans, le patron du Dancing Dubien ne cache pas sa tristesse et sa colère contre un gouvernement qui "ne sait pas ce que c'est qu'une discothèque". Après une semaine où les ministres sont venus au chevet de l'aéronautique par exemple, le milieu de la nuit cherche des réponses. Les boîtes de nuit pourront-elles rouvrir comme il faut le 22 juin ? "On espère, même si on aurait espéré ouvrir déjà en même temps que les cafés et restaurants."

Un risque : mettre la clé sous la porte

Christian Choisy, qui est aussi responsable des discothèques à l'UMIH (Union des Métiers de l'Industrie et de l'Hôtellerie), souligne que la crise dans le milieu de la nuit est financière. Au Dancing Dubien qu'il possède, il a fait les comptes. Résultat : 80 000 euros de chiffre d'affaire en moins. "Notre trésorerie fond comme neige au soleil" explique-t-il, surtout qu'avant le confinement, il avait fait de nombreux travaux de mise aux normes. 4 de ses salariés sont au chômage partiel.

Le Dancing Dubien à Pont-du-Château © Radio France - Mickaël CHAILLOUX

Christian Choisy espère donc que le président de la République fera un geste. Une année blanche, par exemple, "que l'on nous diminue nos taxes...etc..." Car se reconstituer une trésorerie sera compliquée. Sa clientèle reviendra-t-elle ? Christian Choisy craint le pire. "Le mercredi, ce sont les 40 ans et plus. Le dimanche, les 60 ans et plus. Ce sont des sujets à risques. Ils n'ont pas envie de se retrouver dans un endroit confiné" explique le gérant, qui, de plus, ne pourra pas respecter un protocole sanitaire très strict. Il est vrai que danser à un mètre de distance parait impossible. Pas sûr donc qu'il puisse rouvrir le 22 juin prochain.

Selon le syndicat national des discothèques, un tiers des 1 600 établissement en France pourrait faire faillite dans les prochains mois.