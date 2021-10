Chèque inflation : consommateurs et entreprises auraient préféré une baisse des taxes en Lorraine

"On aurait préféré une baisse des taxes". La réaction des associations de consommateurs et des entreprises lorraines est unanime après les annonces de Jean Castex sur la hausse des prix du carburant. Le gouvernement va débloquer quatre milliards d'euros pour verser une "prime inflation". Cette aide de cent euros sera versée ponctuellement à tous les Français qui gagnent moins de 2.000 euros, mais aussi aux apprentis et aux étudiants boursiers.

Les entreprises "laissées de côté"

"C'est mieux que rien, a réagit ce vendredi matin Jacques Fleury, vice-président de l'UFC Que choisir en Meurthe et Moselle sur France Bleu Lorraine. Quand Jean Castex parle des 14.000 kilomètres par an, ça fait 1.000 litres d'essence et on va les payer trois cents euros de plus cette année. Donc avec cette prime on est encore loin de cette hausse vertigineuse d'essence." Pour Sylvie Gruiy, présidente de l'Association nationale de défense des consommateurs et usagers (CLCV) "cela reste une bonne mesure, même si la baisse des taxes [aurait été] plus efficace, plus rapide, et cela indemnisait tous les consommateurs, selon leur usage de leur voiture."

"Il y a plus de 74% des actifs qui vont travailler en voiture. Cela signifie qu'il y a des différences d'impact. Quand on vit dans une ville comme Paris, on se transporte autrement, dans des régions comme la nôtre, ce n'est pas le cas. On utilise sa voiture", renchérit Fabrice Genter, vice-président de la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) du Grand Est. Les entreprises lorraines sont déjà pénalisées par la crise sanitaire, ce représentant espère que l'inflation ne constituera pas le coup de grâce pour certaines sociétés. "Les entreprises du bâtiment, celles qui ont beaucoup de commerciaux, qui ont des livraisons, cette hausse a un impact direct sur leur compte."