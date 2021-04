Annulation de la braderie de Laval : la mise au point du premier adjoint Bruno Bertier

Plusieurs commerçants de Laval déplorent que la braderie soit annulée. Elle était prévue le dimanche 27 juin, soit trois jours avant le contre-la-montre du Tour de France entre Changé et Laval. Le 27 juin qui, par ailleurs, sera également le jour du second tour des élections régionales et départementales.

"Je pense que beaucoup de Lavallois comprendront que c'est assez compliqué d'un point de vue technique, matériel, et je dirais même sécuritaire puisque _la France est toujours en plan Vigipirate renforcé_, pour mobiliser nos services qui travailleront déjà pleinement sur le Tour de France. C'est du bon sens" déclare Bruno Bertier. Les services de la voirie et de la propreté seront fortement mobilisés sur la Grande Boucle.

Une braderie en septembre ?

Alerté par les services de la ville en février sur cette proximité entre deux événements d'importance dans le centre-ville, l'élu avait rencontré la présidente des commerçants de la ville de Laval, Béatrice Bordeau pour travailler sur un nouveau calendrier. Trois dates ont été proposées : le 20 juin, le 11 juillet ou une journée au mois de septembre. "Sur les deux premières dates, nous avons eu une fin de non-recevoir" poursuit Bruno Bertier.

L'hypothèse d'une braderie de Laval en septembre est la plus probable, car "il est hors de question que la braderie soit annulée cette année" tient à rappeler Bruno Bertier, qui souhaite éviter toute polémique sur le sujet.