Annulation de la Foire de Châlons : coup dur pour les commerçants du centre-ville

La Foire de Châlons est normalement une période de forte activité pour tous les commerçants châlonnais. Beaucoup de visiteurs passent par le centre-ville, remplissent les terrasses et les hôtels. Certains réalisent près de 30% de leur chiffre d'affaire annuel. "Sur la période on est toujours complet", explique Caroline Matuszewski, directrice d'un hôtel sur la place de la République. Elle accueille tous les ans une vingtaine d'exposants et beaucoup de visiteurs.

Les bars aussi vont souffrir de cette annulation. D'autant que certains, comme le Sacobri, avait également un stand au Capitole. "Le chapiteau était presque monté, nous avions déjà embauché trois personnes supplémentaires, acheté des frigos et des tireuses", soupire le patron, Yohann Cossavela.

D'autres commerçants organisaient également des événements spéciaux. Dans son restaurant, Jeannine Touraine accueillait, tous les ans, les commerciaux. Pour elle, la Foire c'est : "une hausse de 20% du chiffre d'affaire." Mais l'annulation, "évite de revoir arriver le Covid-19 à Châlons", se rassure-t-elle.

Les commerçants châlonnais ne peuvent pas encore chiffrer leurs pertes. Mais les conséquences de l'annulation de la Foire toucheront toute l'économie de la ville, selon Ludovic Vachet, président de l'Union commerciale, industrielle et artisanale (UCIA) de Châlons. "Les différents prestataires comme les électriciens ou les traiteurs sont aussi concernés", s'alarme-t-il. "Des entreprises vont souffrir, il y'aura des licenciements", prévient le président de l'UCIA. Afin de limiter la casse, il espère une aide de l'Etat et des collectivités locales pour les entreprises en difficulté.