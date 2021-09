Annulation de la grande braderie : il sera quand même possible de chiner à Saint-André !

La braderie de Lille est à nouveau annulée cette année, à cause du Covid, mais il y aura quand même un air de brocante dans l'air. Le village des antiquaires de Saint-André-Lez-Lille organise un grand déballage ce week-end. Plus de 8000 personnes sont attendues.

Ils veulent sauver les meubles de la braderie ! Covid oblige, il n'y aura pas de braderie à Lille, cette année encore, mais les chineurs auront de quoi se mettre sous la dent malgré tout. Les 35 commerçants du village des antiquaires de Saint-André-Lez-Lille, plus grand rassemblement de brocanteurs au nord de Saint-Ouen, organisent une grande vente, du samedi 4 au dimanche 5 septembre.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

L'ambiance de la braderie, malgré tout

C'est en 2016 que le village des antiquaires organise sa propre braderie pour la première fois. La braderie de Lille avait également été annulée, en raisons des risques terroristes. Pour Pierre Nihoul, le responsable du village, c'était une évidence : "Nous, on fait la braderie depuis qu'on a 15 ans, on a toujours connu ça. Alors, il y a un réflexe braderie ! On est prêt tous les ans à faire l'évènement, donc on s'est dit : pourquoi ne pas l'accueillir chez nous ?"

Les brocanteurs vont s'installer sur le parking, devant le village. © Radio France - Alice Marot

Ce week-end, les brocanteurs vont déballer leur marchandise sur le parking du village des antiquaires. "Je vais sortir une table industrielle, une maquette d'église, deux grands spots lumineux ce ne sont que des nouveautés que j'ai chiné exprès ces derniers mois, raconte Thierry, un des commerçants. C'est un week-end important pour nous !" Un stand de moules-frites est également prévu.

Coup de pouce après une année compliquée

"On a bien besoin d'un gros week-end comme ça !" se réjouit Didier, qui vend au village depuis sept ans. L'année a été compliquée, avec d'un côté les fermetures, de l'autre les difficultés pour s'approvisionner : "On chine la moitié de nos produits en Angleterre, mais à cause du Covid et du Brexit, on n'a pas pu trouver notre marchandise habituelle", continue-t-il.

Organisé pour la cinquième fois, le rendez-vous attire du monde. "Quand la braderie est annulée, les gens se reportent sur ici", remarque Michel, un habitué. Le village commence même à avoir une petite réputation à l'international, remarque Pierre Nihoul : "D'année en année, on récupère des étrangers, des Belges, des Hollandais, des Allemands... Ce sont de vrais amateurs, des habitués de la braderie de Lille, qui viennent exprès chercher leur marchandise chez nous." L'année dernière 8000 personnes sont passées sur le week-end. Il en attend encore plus cette année.