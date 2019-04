Annulation de la hausse de la CSG : les retraités concernés remboursés à partir du 9 mai

C'était l'une des promesses faites par Emmanuel Macron le 10 décembre pour répondre à la colère des gilets jaunes : l’annulation de la hausse de 1,7 point de la CSG pour les retraités qui touchent entre 1.200 et 2.000 euros par mois. La mesure, qui concerne 3,8 millions de foyers, est entrée en vigueur le 1er janvier mais n'était pas encore mise en oeuvre pour des raisons techniques. Les retraités qui ont continué à payer depuis le début de l'année seront donc remboursés du "trop prélevé" à partir du 9 mai a indiqué le ministère de la Santé au Figaro ce mardi. "En fonction des banques, il y aura peut-être un décalage du virement d’un ou deux jours", a précisé le cabinet de la ministre Agnès Buzyn. Le taux majoré de 8,3% s’appliquera toujours aux retraités qui gagnent plus de 22.580 euros (personne seule) et 34.636 euros (retraités en couple) par an.

Revirement

Rattrapé par la grogne des retraités, qui ont à nouveau manifesté pour défendre leur pouvoir d'achat le 11 avril, Emmanuel Macron devrait en outre acter la réindexation des retraites de moins de 2.000 euros sur l'inflation dès le 1er janvier prochain, lors de la conférence de presse prévue le jeudi 25 avril. L'annonce a été repoussée en raison de l'incendie de Notre-Dame. 70% des retraités sont concernés.

La mesure, avancée par la majorité et le gouvernement depuis plus d'un mois, rompt avec les derniers choix budgétaires de l'exécutif, qui avait plafonné l'augmentation des pensions à 0,3% au 1er janvier, bien en deçà de l'inflation (1,8% en 2018), afin d'économiser 2,8 milliards d'euros.