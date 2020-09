Annulation de Rentrée en Fête : la mairie d'Orléans lance un "catalogue numérique" des associations

C'est un coup dur pour les associations orléanaises, l'annuel forum Rentrée en Fête n'aura pas lieu ce dimanche, annulé en raison de la crise sanitaire actuelle. "Il était difficile de maintenir l'événement dans le respect des gestes barrière", regrette la mairie. Habituellement, cet événement installé en centre-ville, permet à plus de 500 associations de se faire connaître et attire plus de 30 000 visiteurs, une aubaine pour recruter de nouveaux adhérents. Pour compenser, la Ville lance dès 11 heures ce dimanche un "catalogue digital", accessible en ligne, pour promouvoir les 513 associations qui s'étaient inscrites à Rentrée en Fête. Quatre cents d'entre elles participent pour le moment au projet.

Les internautes pourront faire une recherche par thématique, comme la culture, la santé, le sport ou encore le handicap, mais aussi par mots-clés, comme "yoga" ou "musique". Ensuite, une liste d'associations qui correspondent à leur demande s'affichera. Il suffira de cliquer sur le logo d'une de ces associations pour pouvoir découvrir les activités qu'elle propose, en photos, et s'inscrire en ligne. - Nadia Labadie, adjointe au maire en charge de la vie associative

L'élue se félicite du nombre d'associations déjà inscrites et espère, à terme, élargir le dispositif à l'ensemble de la métropole -qui comptabilise près de 3 000 associations. Parmi elles, les Restos du Cœur du Loiret. Et en ce début d'année scolaire, ils ont beaucoup de mal à recruter. Avec la crise du Covid-19, les bénévoles se font rares. Les personnes âgées évitent de s'exposer, tandis que le nombre de bénéficiaires augmente à toute vitesse. L'association craint une hausse de 20% des personnes inscrites dès cet hiver dans le département. Elle lance donc d'urgence un appel à candidature.

Les Restos du Cœur du Loiret cherchent d'urgence cent nouveaux bénévoles

"On compte sur vous !" Trente-cinq ans après, la célèbre expression de Coluche est toujours d'actualité. Dans le Loiret, les Restos du Cœur cherchent à recruter une centaine de bénévoles. Sans eux, ils craignent de ne pas pouvoir faire face à l'afflux de nouveaux bénéficiaires. La présidente de l'association, Sophie Spillaert, redoute une crise économique et sociale inédite dans le département.

A la fin du confinement, nous avons vu arriver des gens que nous ne connaissions pas. Des personnes qui jusqu'ici vivaient de petits boulots, comme le baby-sitting ou des travaux de petit bricolage. Mais avec la crise sanitaire, ça n'existe quasiment plus. Et c'est malheureux à dire, mais oui, ces personnes ont faim. - Sophie Spillaert, présidente des Restos du Cœur du Loiret

Malheureusement, ils sont bien là. Il faut les accueillir, dignement et avec bienveillance. Et cela fait justement partie des multiples missions de Louna, une jeune étudiante orléanaise. Bénévole depuis trois ans aux Restos du Cœur, motivée par le plaisir d'entretenir un "lien social" avec les bénéficiaires.

J'adore discuter avec les bénéficiaires, je leurs sers des viennoiseries, des boissons chaudes, et on discute beaucoup. Ils me dévoilent leurs histoires, ce qu'ils font dans la vie et comment ils en sont arrivés là. - Louna, bénévole aux Restos du Cœur du Loiret

Depuis trois ans, Louna passe tous ses samedis matins aux Restos du Coeur du Loiret © Radio France - Marine Protais

La jeune fille confie que cela lui permet aussi "d'occuper" son samedi matin. Et elle le reconnait, c'est un plus sur son CV. Mais elle regrette qu'il n'y ait pas un seul jeune de son entourage qui, comme elle, décide d'offrir trois heures de son temps chaque semaine à l'association.

Alors si vous souhaitez à votre tour devenir bénévole aux Restos du Cœur du Loiret, il suffit de vous présenter dans l'un des treize centres de distribution alimentaire du département, à Amilly, Briare, Chalette, Châtillon-sur-Loire, Courtenay, Fleury-les-Aubrais, Gien, Lorris, Montargis, Orléans La Source, Pithiviers, Saint-Jean-le-Blanc ou Saran, ou de candidater sur le site internet des Restos.