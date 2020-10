Annulation du marché de Noël de Grenoble

Ni place victor Hugo, ni place Grenette, ni même place Vaucanson : l'annulation du marché de Noël à Grenoble était envisagée, c'est désormais officiel. Le communiqué de la mairie explique cette annulation ainsi : "Du fait de la situation sanitaire et des incertitudes pesant sur les semaines et mois qui viennent, les conditions pour garantir à toutes les Grenobloises et Grenoblois et à l’ensemble des publics, les marchés de Noël tel qu’ils se déroulent habituellement, ne sont hélas pas réunies."

"L’évolution de l’épidémie rend improbable la tenue de ces marchés"

"Malgré les efforts déployés par les services de la ville pour offrir ce cadre de fête auquel chacun et chacune est attaché.e, l’évolution de l’épidémie rend improbable la tenue de ces marchés de Noël grenoblois qui sont donc annulés pour cette année 2020. Cette annulation ne signifie en rien un renoncement à la joie collective qu’est cette période de fin d’année et des alternatives sont à l’étude pour garantir à la fois le respect des gestes de protection et des règles sanitaire ainsi que des moments de vie collective indispensables pour toutes et tous".

Trop complexe

L'an dernier, 80 commerçants s'étaient déplacés pour ce rendez-vous grenoblois. Mais la préfecture et la ville ne voyaient pas comment rendre cela possible cette année en respectant les jauges et un nombre de personnes limité. Le délai commençait aussi à devenir compliqué pour réaliser les commandes et les commerçants avaient besoin d'une réponse. Mais pour nombre de restaurateurs et de vendeurs, ce chiffre d'affaire des marchés de Noël risque de manquer cruellement dans le bilan économique.