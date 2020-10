Annulation du salon de l'agriculture : les éleveurs et producteurs du Limousin perdent leur vitrine

"Le salon, c'est Paris ! C'est toujours la tournée des politiques, on peut leur dire directement nos revendications." Même si Olivier Robert, éleveur de Limousines à côté de Saint-Yrieix-la-Perche, s'attendait à cette annulation, il regrette que le monde agricole perde son meilleur outil de communication. "On est un peu le centre du monde pendant neuf jours. Cela nous permet un peu de combattre le "Agribashing. On montre comment on s'occupe de nos bêtes."

Jean-Marc Alibert, le président de l'organisme en charge de la race limousine, abonde dans ce sens : "On ne fait pas forcément d'affaires au salon, avec les ventes de bêtes. On gagne en image. La salon est une excellente vitrine de notre savoir faire. On se fait une réputation et, plus tard, on peut aussi faire de meilleures ventes."

Un stand corrézien dans Paris ?

Même discours, chez Tony Cornelisen. Le président de la chambre d'agriculture de la Corrèze a organisé ces deux dernières années un stand 100% Corrézien avec le conseil départemental. Ici, on vend des produits locaux. "Mettre en avant nos produits, c'est valoriser notre territoire!"

Avec l'annulation du Salon, le président de la chambre d'agriculture de la Corrèze souhaite toujours organiser une troisième édition du stand mais en dehors des murs de la Porte de Versailles où se tient d'habitude le salon. "Nos produits corréziens sont déjà présents sur des marchés de produits locaux à Paris. Nous allons essayer d'utiliser ces bases pour valoriser la gastronomie mais aussi le tourisme ou les possibilités offertes aux jeunes dans notre département. C'est important de montrer aux Parisiens directement ce que l'on fait !"

Des discussions sont en cours pour donner vie à ce projet. Du côté des éleveurs, on réfléchit aussi à la manière la plus adéquate pour s'offrir de la visibilité.