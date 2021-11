Annulations en cascade chez les traiteurs : "On ne rattrapera jamais ce qui a été perdu"

"Sur décembre, si on continue comme ça, on va perdre 60% de notre chiffre d'affaires. Alors que le mois de décembre, sur une année normale, c'est 20% de notre chiffre d'affaires à l'année. Donc c'est un peu flippant", déplore David Ciré, traiteur depuis 12 ans dans la région de Metz. Depuis deux semaines, ses clients l'appellent tous les jours pour annuler leurs événements.

Deux à cinq appels par jour pour décommander leur événement

Et il est loin d'être le seul dans cette situation. Thomas Bouhelier est à la tête de Vernois traiteur. Il a, de son côté, deux à cinq appels par jour pour des annulations d'événements. Pour lui, ces annulations concernent essentiellement des événements commandés par des comités d'entreprise ou des mairies.

Personne ne veut prendre le risque d'inviter 200 personnes et que finalement, il y ait la moitié de la boite qui attrape le virus

En cause : la situation épidémique qui se dégrade de plus en plus. "Dés l'instant que c'est dans le cadre professionnel, il y a vraiment une réticence, explique-t-il. Personne ne veut prendre le risque d'inviter 200 personnes et que finalement, il y ait la moitié de la boite qui attrape le virus et qu'il n'y ait donc plus personne au sein de l'entreprise. Et après, il y a également la vigilance sanitaire, pour ne pas faire prendre de risques à ses salariés, ses clients, ses fournisseurs, etc." Bien qu'ils comprennent les inquiétudes de leurs clients, ces traiteurs mettent en avant les mesures mises en place pour protéger les clients, comme le pass sanitaire obligatoire.

Le mois de décembre est, d'habitude, le meilleur mois de l'année

Et ces annulations en cascade pourraient être lourdes de conséquences pour les traiteurs, notamment à l'approche des fêtes de fin d'années. "Les mois de décembre est d'habitude le très très bon mois de l'année, explique Thomas Bouhelier C'est vraiment le plus important, on fait deux à trois mois de chiffres d'affaires en trois semaines et demie à peu près. À titre de comparaison, en décembre 2019, on a fait 450 000 euros de chiffres d'affaires. Avec ces annulations, ça va marquer un coup de frein, le mois de décembre devrait être réduit de moitié."

On se dit qu'on ne le supportera plus

Une déception pour ces professionnels de l'événementiel, alors que les mois précédents promettaient une belle reprise économique. "On ne rattrapera jamais ce qui a été perdu. On a peur de revenir à la situation d'il y a plus d'un an en arrière. Et surtout, on se dit qu'on le supportera plus", explique David Ciré. Il n'a, pour l'instant, pas eu besoin d'avoir recours au chômage partiel, mais craint pour les prochains mois "Si ça continue comme ça, on risque d'en avoir besoin oui", déplore-t-il.