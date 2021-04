Coronavirus : annulations en cascade dans les gîtes touristiques de la Côte-d'Or

Le téléphone n'arrête pas de sonner au local dijonnais qui gère les Gîtes de France pour la Côte-d'Or. "On reçoit beaucoup de mails aussi" soupire Christelle qui assiste les clients "et c'est le même discours: les gens annulent leur séjour. Beaucoup sont agacés, dépités et nous le font savoir. Le sourire revient un peu quand on leur dit qu'ils seront intégralement remboursés."

"On s'attendait un peu à ce type d'annonce" confie Simon Debord, le directeur de cette structure qui fédère 508 gîtes touristiques en Côte-d'Or "mais c'est dur à encaisser car on s'attendait a recevoir plus de monde que les autres années avec un taux de réservation proche de 80%, supérieur à 2019 et 2018. Là, on va tomber à 20% de réservations. On ne louera qu'aux professionnels qui font des déplacements pour leur travail."

"C'est une perte pour notre centrale de réservation et une perte pour nos propriétaires qui sont obligés de rembourser, car il s'agit pour les clients de cas de force majeure. Il n' y aura pas de compensation pour nos hébergeurs, pas d'aides de l'Etat possible. Alors que l'année 2020 a déjà été difficile, c'est un nouveau coup dur."

Les annulations s'enchainent à Gites de France, qui promet de rembourser les réservations © Radio France - Olivier Estran

A Source-Seine, dans le pays de l'Auxois, au nord de Dijon, Sophie Louet gère un joli gîte de dix places qui restera sans aucune doute désert "Les deux semaines de vacances sont réservées. L'une par une famille qui vient de l'Isère, l'autre de l'Aisne, alors je m'attends a des défections. Déjà ce jeudi matin, la locataire qui avait réservé le week end de Pâques vient d'annuler. C'est dommage car le printemps est une période plus prisée que l'automne, là je perds 1.400 euros. C'est un vrai manque à gagner."

Le gîte de Sophie Louet restera vide ce weekend de Pâques, et sans doute les jours prochains - DR

Tous les professionnels qui vivent du tourisme se désolent de ce report de début de saison. A Beaune, l'agence "Fugues en France" organise des visites de domaines viticoles, des dégustations dans les caves de Bourgogne, des balades dans les vignobles. "Notre clientèle vient bien sûr d'autres régions françaises" explique Catherine Thévenin qui travaille pour cette enseigne. "On misait même sur le retour des Belges ou des Suisses qui ne sont pas très loin. Là, on leur demande de nous recontacter plus tard. On parle de juin ou de septembre pour une reprise de l'activité, car il nous manque les hôtels, les restaurants , les musées. Tout ce qui n'est malheureusement pas possible de retrouver en ce moment."

"Je me console avec les toits de Dijon" - Vincent, touriste breton

Il nous reste ce weekend de Pâques pour prendre l'air et s'évader. C'est ce qu'a fait Vincent qui arrive de Rennes pour passer quelques jours de vacances en famille à Dijon. Face aux restaurants et aux musées qui restent fermés, il lève les yeux au ciel et sourit "Je vais me consoler en regardant les toits de Dijon et leurs tuiles vernissées. J'ai une formation d'architecte, alors je ne m'ennuie jamais quand je voyage. Je suis très heureux de parcourir cette jolie Bourgogne, même si le séjour est écourté." Vincent a prévu d'être chez lui le lundi 5 avril au soir afin de respecter le confinement. On lui souhaite de pouvoir revenir bien vite en toute liberté.