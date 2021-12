Annulations en cascade des séminaires d'entreprise dans les hôtels de Côte-d'Or

France Bleu Bourgogne : nous sommes à trois semaines de Noël et des fêtes de fin d'année, comment vous vous sentez dans le secteur de l'hôtellerie en ce moment ?

Médéric Fauchille : On a vécu un bel été, une belle reprise. On était dans une dynamique forte de relance. Cela a été le cas de tous les hôteliers, de toute la profession. Et là, c'est vrai que cette nouvelle vague pour le coup, nous inquiète, même si on a tout mis en place pour stopper l'épidémie. Maintenant, je crois qu'il va falloir aussi apprendre à vivre avec. On ne va peut être pas refermer tous les automnes, tous les hivers. On doit continuer à travailler malgré tout et apprendre à vivre avec ça. On a des salariés, on a des dettes, on a des entreprises à faire tourner

Est-ce qu'il y a des annulations pour la fin de l'année dans le secteur de l'hôtellerie ?

Oui, oui, tout à fait. Les entreprises ont été plus réactives que le gouvernement cette fois-ci, et certaines, notamment dans les groupes importants et les grosses entreprises, ont pris les devants et ont choisi d'annuler leurs réunions. Pour l'instant, ça ne touche que le mois de décembre. Sur une clientèle de séminaires, on a presque 50% d'annulations en dernière minute, c'est excessivement difficiles à anticiper, à gérer pour toutes les équipes dans un établissement