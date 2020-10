Annulations sans frais, dernière minute : les stations de ski adaptent leurs réservations au coronavirus

Il n'a jamais été aussi simple de réserver ses vacances au ski ! Avec les incertitudes liées à l'épidémie la Covid-19, les réservations dans les stations de ski sont en baisse de 20% epar rapport à la même période l'an dernier et de nombreuses stations proposent des annulations sans frais jusqu'au dernier moment pour tenter de rassurer au maximum les clients.

À l'office de tourisme de la station des Carroz, en Haute-Savoie, les conditions de réservation sont même la préoccupation principale des clients qui appellent, explique Philippe Poettoz, le directeur. "La première question est toujours de savoir s'il y aura de la neige, mais comme on n'est pas devins, on ne sait pas, sourit-il. Et la deuxième, c'est tout de suite les conditions d'annulation. Donc on doit s'adapter". La grande majorité des hébergeurs de la station des Carroz propose désormais une annulation sans frais jusqu'à 15 jours avant le début du séjour, pour tout motif lié au coronavirus.

"Soit on s'adapte, soit on meurt"

- Philippe Poettoz, directeur de l'office du tourisme des Carroz

"Soit on s'adapte, soit on meurt, estime Philippe Poettoz. On joue le jeu et on sait que les gens pourront venir mais au moins on n'aura pas eu l'effet néfaste de dire aux gens qui appellent qu'ils seront facturés d'une partie de la réservation s'ils annulent." Jusqu'ici, les stations proposaient plutôt une assurance annulation payante ou demandaient de payer une partie de la réservation en cas d'annulation. Mais avec la Covid, c'est fini. Aux Ménuires, en Savoie, on peut par exemple tout annuler jusqu'à sept jours avant. "Quelles que soient les raisons liées à la Covid qui imposeraient au client d'annuler son séjour, il sera remboursé sans aucun frais de son hébergement, dans 70% des hébergeurs de la station, précise Marlène Giacometti, la directrice de l'office de tourisme. Et évidemment, tous seront remboursés de leurs cours de ski, de leurs locations de ski, de leurs forfaits de ski... Si on ne faisait pas ça, nos clients ne réserveraient pas."

La station des Ménuires a aussi abandonné les réservations du samedi au samedi uniquement. Elle propose aussi des séjours plus courts et en dernière minute. Pour Armelle Solelhac, spécialiste du tourisme de montagne, les stations n'ont en fait plus le choix de s'adapter à la demande du client. "Les consommateurs avaient déjà tendance à réserver à la dernière minute mais là, ils sont en train de réserver à l'ultra dernière minute, parfois 48 ou 72 heures avant leur séjour, analyse-t-elle. Les opérateurs touristiques ne sont pas aveugles et sourds. Un certain nombre d'entre eux étaient d'aller dans cette voie là, simplement ils sont en train de le faire un peu plus vite que ce qu'ils auraient aimé." Et les stations comptent aussi, désormais, sur ces réservations en dernière minute pour compenser d'éventuelles annulations tardives.