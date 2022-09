Anthony Borré, président de Côte d'Azur Habitat, s'attaque à la mauvaise occupation des logements sociaux

La Ville de Nice veut de vraies mesures pour faire des économies d'énergie et pas des mesures gadgets. "Il y a un travail à faire sur les chauffages des logements sociaux par exemple, explique Anthony Borré, premier adjoint de la ville de Nice et président de Côte d'Azur Habitat. Baisser la température des piscines par exemple, comme veut le faire Menton est important, mais il y a beaucoup d'autres choses à faire de manière urgente aussi". Le maire doit présenter justement ce mercredi les grandes lignes de cette sobriété énergétique. Il n'est pas question de lui couper l'herbe sous le pied pour des annonces qui sont attendues par l'opinion publique en cette veille d'automne.

Inciter les locataires sociaux à changer d'appartement et si besoin, les contraindre

Au sujet des logements sociaux, la Ville de Nice veut mieux les organiser et notamment inciter les locataires à déménager dans des appartements plus petits quand ils n'en ont plus besoin ou que leur situation personnelle a évolué. En tout, ces cas représentent 22% des situations, plus de 1.800 logements sur la ville.

"Nous avons aussi mis en place une bourse d'échange, avoue Anthony Borré. Le dialogue est ouvert mais si cela n'aboutit pas alors nous avons des recours juridiques possibles". Les personnes de moins de 65 ans sont visées, mais la ville a également un argument de poids : la prise en charge financière du surcoût de ce changement. Une carotte incitative qui, pour Anthony Borré, peut débloquer, dans la concertation, de nombreuses situations "anormales". "Il faut limiter les abus" conclut le premier adjoint.