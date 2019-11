Anti "Black Friday" : à Niort, la Camif ferme son site internet et organise un grand débat citoyen

Niort, France

La Camif, toujours engagée contre le "Black Friday". Ce vendredi 29 novembre, vous ne trouverez pas de promotions sur le site internet de l'entreprise niortaise de vente en ligne de meubles et d'équipements de la maison. Camif.fr sera fermé. C'est la troisième année que la société boycotte l'événement. "Le Black Friday représente l’inverse de ce que nous prônons chez Camif. C’est un vendredi noir pour la planète", précise la Camif dans un communiqué.

Refus absolu de la surconsommation en ce jour si attendu

Par ce geste, la Camif veut montrer son "refus absolu de la surconsommation en ce jour si attendu. Nous n'hésitons pas parce que nous voulons sensibiliser à une consommation responsable et raisonnée. Plus locale, plus durable, plus citoyenne".

L'entreprise rappelle ces chiffres : "chaque année, un ménage français consomme 34 tonnes de matières premières, l’équivalent d’une piscine olympique d’eau, de 4 terrains de football de terre et 11 tonnes de CO2".

Un débat et des ateliers "gestes éco"

En parallèle, la Camif organise ce jeudi 28 novembre, un grand débat citoyen "Le Black Friday pour ou contre ?". Il aura lieu de 18h à 22h au siège de l'entreprise (66 rue Jacques Daguerre, à Niort). Pour participer, il faut s'inscrire ici (places limitées).

Des ateliers "gestes éco" sont également programmés ce vendredi de 10h à 14h, notamment des ateliers "do it yourself" et zéro déchet.