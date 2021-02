Anti-gaspillage : des jouets en plastique recyclable inventés en Savoie par un jeune entrepreneur

Après sept années passées dans des gros spécialistes des jouets (La Grande Récré, TF1 Jouet, Hasbro juste à côté à Savoie Technolac), le jeune homme de 28 ans propose sa vision, des "jouets basiques, de grands classiques. On n'invente rien, mais on innove. Il s'agit de plastique recyclé et recyclable. Des jouets consignés, conçus en pays de Savoie et fabriqués en Rhône-Alpes." Son bébé est né à la fin de l'année 2020 : le jouet simple .

Dans l'air du temps : durable

Originaire de Mayenne, amoureux de nos montagnes des pays de Savoie, Pierre Véron, fort de son expérience dans des grands groupes de fabricants de jouets, espère faire partager sa vision d'un autre univers du jouet "plus propre, plus contrôlé. Cet univers a un impact sur la planète, on ne peut plus le nier. Le jouet, c'est le rêve et on se rend compte que dans les faits, ce n'est pas toujours le cas. Beaucoup de jouets sont fabriqués très loin de la France. La moyenne de la durée de vie d'un jouet serait de huit mois, selon plusieurs études. Avec "le jouet simple", les objets sont consignés. On les reprend aux parents quand l'enfant n'y joue plus. On propose alors un bon d'achat sur la gamme plus âgée et ainsi on n'a plus ces jouets qui disparaissent au fond des placards ou dans les poubelles. Nous, on recycle les jouets s'ils sont cassés, ou on les reconditionne, on les répare et on en fait profiter au prix de l'occasion d'autres enfants."

Tchou-tchou ! Prototype - Le Jouet Simple

Participatif

Pierre s'appuie sur un bureau d'étude, une agence de design et surtout l'avis des parents ! Actuellement sur le site de sa société, "le jouet simple", les parents sont invités à se prononcer sur les couleurs, le prix et l'utilité de trois prototypes. Un hochet. Un objet à tirer : un petit train. Et un jouet à empiler. Les premiers jouets seront finalisés en avril avant une commercialisation en septembre. Pas seulement sur internet. Le jeune créatif moderne croit toujours à la présence en magasin pour toucher tout le monde.