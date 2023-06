Antibes rouvrent ses deux plages en régie directe et propose une prestation très concurrentielle

Le tarif est imbattable: 10 euros le transat pour la journée. Sur une plage privée, à quelques mètres de là, en pleine saison, les prix dépassent les 30 euros. Certes, les deux plages aménagées et régies directement par la ville n'ont pas de restaurant, mais seulement quelques distributeurs de boissons chaudes et froides et de friandises mais pour le reste c'est "tout pareil". Les transats sont neufs, accompagnés d'une petite tablette et d'un parasol. Le sable est bien lissé et des garçons et filles de plages sont là pour vous placer et vous aider. La baignade est surveillée par le centre de secours des pompiers situé juste à côté.

"Aucune concurrence avec les plages privées"

La ville propose ainsi deux plages de ce type. L'une se trouves à la Pinède; la plage Richelieu (60 matelas) et l'autre est entre Juan et le port de Golfe; la plage Lutetia (230 matelas). "C'est un troisième type de plage sur notre littoral, explique Jean Léonetti, le maire d'Antibes. Il y a la plage privée, en concession, qui propose des prestations plus importantes. On y vient pour manger, boire un verre et y passer un peu de temps. Il y a la plage publique; sans équipement. C'est l'accès à la mer le plus simple. Et puis il y a la plage en régie directe qui propose une prestation de qualité mais sans la restauration. Il y en a pour tout le monde et il n'y a aucune concurrence entre toutes ces plages"

60 saisonniers embauchés

Les deux plages en régie directe ont embauché 60 jeunes antibois pour toute la saison qui s'étale jusqu'au 15 septembre. Des tables sont également à disposition pour celles et ceux qui voudraient s'assoir pour pique-niquer. La réservation est préférable par internet, avec un maximum de 48 heures à l'avance, car cette plage est victime de son succès. "Venir directement sur place n'est pas gage d'avoir un transat passé le 15 juin, avoue Laurent, le responsable. Il vaut mieux payer un euro de plus et réserver par internet, c'est beaucoup plus sûr !" Antibes s'est lancé, il y a 19 ans; en 2004. Mais c'est véritablement depuis deux ans que la ville a pris sa vitesse de croisière. Désormais, l'endroit est bien identifié et les retours d'expérience plutôt bons. Financièrement, Antibes-Juan-les-Pins ne fait aucun bénéfice. L'argent gagné sert uniquement à payer les saisonniers et à renouveler le matériel de plage.