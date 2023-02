AntikCostume, le centenaire d'une TPE dinardaise à la pointe des costumes d'époque

Dans le petit atelier adjacent à la boutique, Brigitte fixe des épingles sur un mannequin, pour ajuster le patron d'une veste : "On fait le moulage sur le mannequin avec une toile brute avant de passer au tissu, explique-t-elle, puis on envoie à la broderie." "On a deux costumes en moyenne qui sortent de l'atelier chaque semaine, lance Youenn Guinhut, qui gère la boutique, mais c'est variable, parfois, on fait davantage d'accessoires ou de pièces plus spécifiques."

Spécialisé dans le Napoléonien

Il représente la quatrième génération de la famille à gérer la boutique AntikCostume. Avant lui, son père Yves a donné le tournant "costumes d'époque" à l'entreprise, qui était à sa fondation, en 1923, une simple teinturerie. "J'ai décidé d'en acheter pour les louer, explique-t-il. Dans un premier temps, je n'avais rien sur Napoléon, et j'avais dit que je ne ferais pas cette période, car trop compliqué. Mais dans nos clients, on avait les fêtes historiques de Vannes qui, un jour, ont fait un thème sur l'Empire. Ils m'ont dit : débrouillez-vous ! On s'est débrouillés".

Yves Guinhut achète plusieurs centaines de costumes d'un coup, qui avaient servi dans la série télévisée Napoléon, avec Christian Clavier, De là, naît la spécialité de l'entreprise, renforcée par une rencontre avec Franck Samson, sosie officiel de Napoléon lors de nombreuses reconstitutions historiques. Le costume du sacre de Napoléon notamment a pris six mois au total, entre recherches historiques et confection. Coût total : 40.000 euros.

Cette copie du costume du sacre de Napoléon a demandé au total six mois de travail © Radio France - Morgane Heuclin-Reffait

Un marché de niche

En parallèle, ces dernières années, l'entreprise a diversifié ses ventes : si la confection ne se fait que pour des costumes de l'époque napoléonienne ou de Louis-Napoléon, avec le Deuxième Empire, AntikCostume "vend aussi de plus en plus de costumes du Moyen-Âge ou de corsaires avec les fêtes à Saint-Malo ou Binic", précise Youenn Guinhut. En boutique, certaines vestes de pirates se vendent à 40 euros. Des répliques de sabres ou de tricornes séduisent aussi les passionnés de reconstitutions.

"On reste une niche, une super-niche même ! lance son père, Yves. Mais on a une notoriété qui fait que les gens sont prêts à payer ce travail-là." Depuis des années, deux couturières s'activent ainsi derrière leurs machines à coudre, attentives au moindre détail de véracité historique. "On fournit les chapeaux, les ceinturons, les pantalons, on essaie de pouvoir répondre à toutes les attentes de nos clients", ajoute Youenn Guinhut, y compris dans le milieu du cinéma. Certains accessoires vont ainsi figurer dans le prochain film de Ridley Scott, le réalisateur d'Alien, sur Napoléon, qui sort cette année sur une plateforme en ligne.

Dans la boutique, Yves et Yaouenn Guinhut vendent aussi bien des costumes, que des répliques d'armes et des livres d'époque © Radio France - Morgane Heuclin-Reffait

Peu d'impact du Covid-19 et de l'inflation

Malgré le contexte économique difficile, la TPE familiale tient bon. "On est toujours sur une légère hausse du chiffre d'affaires, estime Youenn Guinhut. On a une légère augmentation tarifaire, mais qui ne se répercute pas pour l'heure au niveau économique pour nous. On va voir comment cela évolue." Certaines matières premières, comme la fausse fourrure, sont aussi plus difficiles à trouver.

Du côté des costumes achetés, ce sont les coûts de transports qui ont augmenté ces derniers mois. Quant à ceux fabriqués dans l'atelier, il a fallu ajuster les tarifs de ventes à une hausse des salaires. En revanche, "on n'a pas tant de coûts énergétiques que ça", relativise Youenn Guinhut. Et la période Covid n'a pas été si impactante que cela. L'inflation est un nouveau défi, mais pour le moment, on n'a pas de souci à se faire."