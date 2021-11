Antilles : l'intersyndicale appelle à lever les barrages en Martinique, le couvre-feu prolongé en Guadeloupe

Les affrontements entre manifestants et forces de l'ordre se sont poursuivis dans la nuit de mardi à ce mercredi en Martinique. Les forces de l'ordre ont à nouveau été la cible de tirs. L'intersyndicale de l'île, à l'origine de la grève générale, appelle à lever les barrages. En Guadeloupe voisine, le couvre-feu est prolongé jusqu'au 28 novembre.

En Martinique, l'intersyndicale appelle à la levée des barrages

En Martinique, les affrontements violents entre manifestants opposés au pass sanitaire, à l'obligation vaccinale pour les soignants et qui réclament des mesures sociales se sont poursuivis la nuit dernière. Des coups de feu ont à nouveau été tirés sur la police à Fort-de-France, alors que la situation s'était calmée en début de soirée, a indiqué franceinfo ce mercredi matin. L'intersyndicale, à l'origine de la grève générale lancée lundi, appelle à la levée des barrages.

L'intersyndicale "s'est réunie et a analysé la situation, et compte tenu (...) de ce que nous avons constaté tout au long de cette journée, (...) l'intersyndicale a décidé ce soir de lever les barrages", a déclaré Betrand Cambusy, le secrétaire général de la CSTM, à l'origine du mouvement, sur Martinique La 1ère. Mais cet appel ne garantit pas que tous les barrages soient levés rapidement, et que les heurts cessent. Certains sont en effet tenus par des personnes non syndiquées.

Le parquet de Fort-de-France a ouvert une enquête mardi après que des forces de l'ordre et des pompiers ont été la cible de tirs par armes à feu lundi soir, dans un quartier populaire de Fort-de-France, sans faire de blessés.

Le couvre-feu prolongé jusqu'à fin novembre en Guadeloupe

En Guadeloupe, le couvre-feu a été prolongé jusqu'au 28 novembre, alors que les affrontements se sont poursuivis mardi. Après une nouvelle nuit de violences lors de laquelle les forces de l'ordre ont été la cible de tirs à balles réelles, le préfet de Guadeloupe a décidé la prolongation du couvre-feu, qui expirait mardi, de 18 heures à 5 heures jusqu'au samedi 28 novembre. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a fait du rétablissement de l'ordre public "le préalable à toute discussion".