"On est prêt à tout accepter pour rouvrir" assure Antoine Bergeron, chef étoilé à St-Galmier

Privé de cuisines depuis l'automne, Antoine Bergeron a bien du mal à gouter pleinement la satisfaction de conserver son étoile au Guide Michelin.

France Bleu Saint-Étienne Loire : Le palmarès du Michelin c'est normalement des sourires et de la satisfaction. Dans le contexte actuel, quelle saveur avait cette journée d'hier ?

Antoine Bergeron, chef étoilé du restaurant "La source" à Saint-Galmier : Ce serait mentir que de dire qu'il n'y a pas eu de sourires et de satisfaction. Conserver l'étoile c'est quand même un objectif en soi et on l'a atteint pour la deuxième année. Ce sont un peu plus des sourires jaunes car on aimerait pouvoir rouvrir demain, mercredi, notre jour habituel d'ouverture.

Il y a donc une part de vous qui reste émerveillée de voir votre nom associé à ce guide prestigieux ?

Complètement car cette étoile nous fait rêver. On s'est battu pour l'avoir. On l'a obtenue. C'est une fierté pour mes équipes de la garder chaque année même si cette année c'est un contexte différent parce qu’on ne peut pas régaler nos clients à cause de la fermeture obligatoire. On a soif de pouvoir rouvrir notre restaurant.

On parle d'une réouverture début avril : vous préférez une date lointaine ou une hypothétique date de réouverture plus proche mais qui risquerait d'être repoussée ?

Comme cela fait plusieurs fois qu'on annonce des dates et qu'elles sont repoussées, si le 6 avril on rouvre vraiment, on préfère une date plus lointaine mais officielle.

Quand vous avez fermé en octobre dernier que vous le seriez toujours le 19 janvier ?

On y pensait car la dernière fois qu'on nous avait obligé à fermé en mars 2020, on l'avait été pendant deux mois et demi. Je pensais donc à cette période là car on savait bien qu'on n'allait pas fermer pour 15 jours. Si on rouvre le 6 avril, en toute honnêteté, une si longue période, on n'y pensait pas.

L’État aide financièrement les restaurant. Pour un établissement comme "La Source" il y a un risque de ne pas rouvrir ?

On va rouvrir. Nous faisons partie d'un groupe d'investisseurs ligériens solide ce qui nous permettra de rouvrir sans souci. Ce ne sera pas forcément le cas malheureusement de tout le monde en France et c'est dramatique, même si l’État joue le jeu et qu'il y a des aides.

On parle de passeport vaccinal pour pouvoir entrer dans les restaurants. C'est le genre de possibilité que vous êtes prêt à mettre en place ?

On est prêt à tout et ça fait partie des choses qui pourraient être obligatoires pour revenir au restaurant. On est prêt à tout accepter pour rouvrir et je crois que les Français aussi pour pouvoir revivre normalement.

Que fait un grand chef quand sa cuisine est fermée ?

Il passe ses journées à faire des choses dont il a perdu l'habitude. Il s'occupe de ses enfants plus qu'il ne le faisait parceque le chef étoilé consacre beaucoup de temps à sa cuisine et qu'il n'est pas le meilleur père de famille. Il réfléchit toujours à des créations de recettes et il fait comme tous ceux qui sont privés de leur bonheur et de leur passion : il attend et il ronge son frein.