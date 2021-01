Antoine Frey : "J'en veux énormément à Philippe Saurel"

L'annonce avait eu l'effet d'un coup de tonnerre. En juin dernier, l'ancien maire de Montpellier, annonçait l'abandon du projet de centre commercial "Shopping Promenade" à Pérols. Un complexe, estimé que Philippe Saurel avait pourtant souhaité en 2014. A l'époque, l'objectif affiché était de déplacer et rapprocher les commerces de Pérols et Lattes qui se trouvaient en zone inondable.

Derrière ce flop, le groupe Frey, qui avait déjà investi 14 millions d'euros dans les travaux préparatoires au chantier. A l'annonce du revirement, une procédure judiciaire est lancée par le promoteur contre la société d'aménagement de la métropole de Montpellier (SA3M). 77 millions d'euros de dommages et intérêts sont réclamés, soit 63 millions pour la mauvaise publicité causée. Une somme proportionnée au revers subi, selon Antoine Frey, le PDG :

Dans ce contexte, l'annonce de la construction d'un stade de foot sur le terrain initialement dédié au centre commercial passe mal :

Je suis frustré parce que je me dis qu'on aurait pu travailler avec la collectivité sur ce projet alternatif. Autour de ce stade, j'imagine que pour trouver un équilibre économique il va falloir construire d'autres choses et on aurait tout à fait pu être un partenaire pour le faire.