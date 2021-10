La nouvelle éco : Anubis Expert vous aide à gérer l'administratif au moment du décès d’un proche

C’est une jeune entreprise tarnaise qui vient d’être lancée par Blandine Vilmer et Emmanuelle Généré. Ces deux jeunes femmes ont créé Anubis expert. Anubis, c’est le dieu égyptien à tête de chacal, celui des funérailles et de la nécropole. Blandine Vilmer explique : "Nous avons pensé à ce service suite à nos expériences personnelles. Lors de nos moments de deuil nous n'avons pas trouvé d'aide face aux lourdes démarches. Au moment du décès, nos pensées ont du mal à se diriger vers les formalités administratives. A ces moments là, on n'a pas la tête au papier. " Et pourtant, il faut souvent aller vite dans ces démarches.

Plusieurs formules

Anubis Expert a pour objectif de vous aider pour effectuer les lourdes formalités administratives souvent sous-estimées en cas de décès. Les deux femmes proposent un accompagnement et un diagnostic personnalisé complet pour répondre au mieux à vos besoins et attentes. Elles proposent aussi plusieurs formules selon les besoins de chaque famille. L’enjeu c’est évidemment de ne pas faire d’erreurs dans ces moments décisifs. "Vous aurez la garantie de ne rien oublier, de gagner du temps et de respecter les délais légaux, pour avoir l'esprit tranquille. Nous pourrons aussi vous accompagner pour vous permettre de connaitre vos droits financiers et de les défendre", disent Emmanuelle et Blandine. Elles peuvent faire des recherches sur des assurances vie, des pensions de réversion pour les veuves, des assurances obsèques, des clôtures de comptes etc.

Les deux créatrice d’Anubis Expert tiennent également aussi à insister sur leur attachement à la discrétion, au respect de la vie privée et à la protection de vos données personnelles.