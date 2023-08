Anzême en Creuse retrouve une boulangerie et même un salon de coiffure

Les habitants d'Anzême et des alentours peuvent de nouveau acheter leurs baguettes dans leur commune : plus besoin de rouler jusqu'à Guéret, comme ils l'ont fait pendant sept mois. La boulangerie "Le Suprême", seul commerce d'Anzême, a en effet fermé ses portes fin 2022 à cause de l'explosion des coûts de l'énergie . Le local a été repris le 2 août par un boulanger de Châtelus-Malvaleix, qui tient "Le pain croquant".

"Quand la boulangerie a fermé, ça a été un gros traumatisme pour les habitants" , explique la première adjointe de la commune Josiane Guerrier. La municipalité a donc cherché activement un repreneur, quand M. Lopès est arrivé. "A l'époque on ne savait pas que c'était le boulanger de Châtelus."

La production vendue à Anzême est faite pour le moment à Châtelus-Malvaleix. © Radio France - Marie-Jeanne Delepaul

Seulement dépôt de pain

Depuis début août, M. Lopès vient six jours par semaine à Anzême pour vendre ses produits de 8h à 14h. Pour l'instant, il n'y a pas de boulangerie à proprement : ce n'est qu'un dépôt de pain, la production reste à Châtelus-Malvaleix.

Chez lui, tout est fait maison, même les croissants. Il fabrique de grosses miches au levain, des baguettes, des brioches et des gâteaux aux noisettes.

Trois mois de test

Cette installation n'est pas définitive. M. Lopès veut s'assurer que la clientèle répond présente. Il bénéficie pendant trois mois d'un loyer gratuit. Après cette "période d'essai", ce sera l'heure du bilan. La mairie espère le convaincre de rester et pour cela, elle est prête à mettre la main à la poche. Elle veut rénover le laboratoire et envisage d'acheter le gros matériel, comme le pétrin.

"C'est un investissement pour l'avenir" , explique la première adjointe de la commune Josiane Guerrier. Le matériel est estimé à 12.000 euros. Le budget alloué à la boulangerie n'a pas encore été voté par le conseil municipal. "Aujourd'hui, quand on est une petite commune, on doit se battre, une boulangerie crée de la vie, c'est important, ça ancre les habitants."

Le salon de coiffure d'Anzême a ouvert en juillet 2023. © Radio France - Marie-Jeanne Delepaul

Un salon de coiffure juste à côté

Anzême retrouve de l'animation également grâce à un nouveau salon de coiffure, Gaëlle'Coiff, installé depuis le 12 juillet juste à côté de la boulangerie. A sa tête, Gaëlle Colas, coiffeuse depuis vingt ans comme salariée. C'est une enfant du pays : "Mon grand-père tenait un restaurant à Anzême, c'est mon village, mon pays, j'ai toujours rêvé d'ouvrir mon salon ici." A 41 ans, elle se lance dans l'aventure de l'entreprenariat : "La mairie a mis en place ce local il y a deux ans, ils ont fait tous les travaux, j'ai sauté sur l'occasion."

Les débuts sont prometteurs : "J'ai eu beaucoup de vacanciers cet été, je suis très contente, ensuite on verra." Elle espère donner de la vie au bourg : "Anzême est un village très joli mais malheureusement très désert niveau commerce."

A terme, la municipalité d'Anzême envisage de racheter un bâtiment pour en faire un lieu de vie et bistrot près de la mairie.