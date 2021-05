Lidl à Aoust-sur-Sye : le conseil municipal demande à une commission départementale de trancher

Le feuilleton Lidl se poursuit à Aoust-sur-Sye. L'enseigne de grandes surfaces à bas prix veut installer un magasin de plus de 900m² dans la commune depuis 2018. Mais le projet ne fait pas l'unanimité. Pour certains, ce magasin menacerait les commerces du centre-bourg. Après de nombreux rebondissements pendant plusieurs années, le conseil municipal devait trancher définitivement lundi 3 mai l'implantation, ou pas, du Lidl. Finalement, il n'en est rien. Les élus ont décidé de ne pas décider.

Après une heure et demie de discussions apaisées, il est l'heure du vote ce lundi soir dans la salle des fêtes d'Aoust-sur-Sye. Un vote à bulletins secrets décidé par le conseil municipal. Sauf qu'au moment du dépouillement, un vote blanc, imprévu, s'invite dans la partie. Le résultat est donc de 11 voix pour, 11 voix contre, et un blanc. Une égalité.

Le maire d'Aoust-sur-Sye, Denis Benoit, demande un nouveau vote, mais le résultat reste le même. "Qu'est-ce qu'on fait?", demande l'élu. Après quelques minutes de discussion, puis un vote rapide, cette fois à main levée, le conseil municipal se met d'accord et décide de conserver ce résultat et de saisir la Commission départementale d'aménagement commerciale (CDAC), comme peut le faire la municipalité pour toute construction de commerce supérieur à 300 mètres carrés. Ce sera donc la CDAC qui tranchera. "Ce qui est important de porter comme message, c'est la valeur portée par le conseil municipal : l'écoute des arguments des uns et des autres pour avoir une décision qui soit la plus partagée possible. Et c’est ce qui est arrivé ce soir", se félicite Denis Benoit.

Et maintenant ?

C'est donc désormais à la Commission départemental d'aménagement commerciale de trancher sur l'implantation de ce magasin. Si Lidl n'est pas découragé par ce nouveau rebondissement, l'entreprise déposera un permis de construire à la mairie d'Aoust-sur-Sye. Le maire le soumettra alors à cette commission composée d'élus locaux, de spécialistes de la consommation, du développement durable, ou encore de l'aménagement du territoire.

Souvent cette commission suit les avis des conseils municipaux. Sauf que cette fois, il n'y a pas d'avis puisque les élus aoustiens n'ont voté ni pour ni contre l'installation du magasin. Il reste donc difficile de prévoir l'avis de la CDAC. Mais quand la commission aura fini par trancher, le dossier ne sera pas forcément clos. Un recours pourra être déposé si la décision ne convient pas à tous. Lidl peut contester, tout comme ses opposants. Dans ce cas, la Commission nationale d'aménagement commerciale tranchera. Quoi qu'il en soit, la procédure devrait encore prendre plusieurs mois.