APF France handicap reprend l'entreprise adaptée Earta basée en partie en Sarthe

C'est la fin d'un long tunnel angoissant pour les salariés d'Earta qui se battaient depuis l'été 2020. Mercredi 3 février, le tribunal de commerce de Nantes a validé la reprise d'Earta, cette entreprise de travail adapté basée en Sarthe et en Loire-Atlantique, par APF France handicap (anciennement "les paralysés de France"), permettant d'aboutir sur un dossier pour lequel l'Etat s'était mobilisé.

L'association va investir huit millions d'euros pour éponger les dettes et relancer cette société placée en redressement depuis octobre 2020 suite à la faillite de son principal client, Presstalis. Earta devient ainsi la 25e entreprise du réseau APF France handicap qui emploie environ 3 000 personnes en France.

Plus de 200 salariés conservés pour lancer cinq activités

Spécialisée à l'origine dans le traitement des invendus de la presse, Earta va entamer une nouvelle vie basée sur le développement de "cinq nouvelles activités", précise le repreneur : la fabrication de masques pour l'Etat, une ligne de production en tôlerie fine destinée aux Chantiers de l'Atlantique, le transport des personnes à mobilité réduite (TPMR), l'assemblage de vélos électriques et la prestation de services dans le domaine du numérique.

Afin de mettre en place cette relance, les 210 salariés handicapés (sur un total de 235 salariés, dont 150 en Sarthe) seront tous conservés et feront l'objet d'un accompagnement afin de définir leur place et leur rôle dans la future organisation. Un plan de départ volontaire est mise en place pour la vingtaine de salariés valides. Pour le moment, on ne sait pas à quelle mission sera dédié chacun des site sarthois (Ribay Le Mans et Voivre-les-Le Mans), ni la calendrier précis du redémarrage.