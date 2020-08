La relance éco : Apiculteur en bio, il craint le réchauffement climatique

"Les abeilles ne sont pas impactées par le coronavirus", explique Michel Blassel l'apiculteur à la tête du Rucher Creusois. Pour lui, le plus dur pendant cette période était de ne pas pouvoir vendre sur les foires bio. Il donne un exemple : "On fait une foire bio en Bretagne, sur deux jours c'est moins 3000 euros."

L'entreprise a pu continuer à trouver des clients grâce à son site internet. Les ventes ont augmenté entre 10 et 15% sur leur web, mais c'est insuffisant pour rattraper les pertes liées au confinement. Depuis peu le producteur de miel est revenu sur les marchés locaux. Il est ravi, "c'est un bonheur de retrouver le contact avec les gens.

Les difficultés ne sont pas seulement de la crise sanitaire. "On est particulièrement touché par le réchauffement climatique et désormais on craint la météo. Les hivers sont très doux. Quand il y a du soleil, les abeilles sortent des ruches. Mais il n'y a rien à butiner. Elles fatiguent." Autre difficultés, le varroa, un parasite de l'abeille adulte. "Depuis deux ou trois ans, on a de grosses pertes à cause de ce parasite", conclut-il.

Le Rucher Creusois est présent sur le marché de Felletin le vendredi matin.